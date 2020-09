Polres Tulangbawang Amankan 19 Bandit Selama Operasi Sikat Krakatau 2020 di Tulangbawang

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Satreskrim Polres Tulangbawang menggulung 19 orang pelaku tindak kriminal selama pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau 2020 yang berlangsung sejak 14 hingga 31 Agustus 2020.

Dari 19 bandit yang dibekuk itu, terdapat tiga tersangka masuk target operasi.

Sementara, 16 orang tersangka nontarget operasi.

"TO curas satu kasus dengan dua tersangka, dan dua kasus curat satu tersangka. Sementara untuk non TO ada 16 tersangka yang diungkap, dua tersangka curas, 12 tersangka curat," ungkap Kapolres Tulangbawang AKBP Andy Siswantoro, saat ekspose kasus di depan gedung Reskrim Tuba, Selasa (08/09/2020).

Selama operasi yang berlangsung 14 hari itu, polisi juga menangkap satu tersangka penyalahgunaan senpi ilegal.

"Ada juga satu tersangka penadahan dari hasil pengembangan kasus curat," kata Andy Siswantoro.

Selain membekuk 19 tersangka dari 21 kasus yang terungkap, Polres Tuba turut menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan para tersangka.

Di antaranya, lima ponsel, enam motor, dan 10 kotak ponsel.

Kemudian STNK motor, helm, jaket, mesin serkel, dan linggis masing-masing satu buah.

"Ada juga barang bukti 70 kilogram getah karet, enam senpi, dua golok, dua kunci T, satu ekor sapi, dan uang tunai Rp1,3 juta," papar Andy Siswantoro.

Mantan Kapolres Way Kanan ini menegaskan, para bandit yang dibekuk itu merupakan pelaku kejahatan yang meresahkan. (tribunlampung.co.id/endra zulkarnain)