VIDEO Genap Berusia 36 Tahun, Ayu Dewi Dapat Kejutan Bunga Raksasa dan Banjir Ucapan Selamat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ayu Dewi kemarin genap berusia 36 tahun. Ia mendapat hadiah bunga raksasa dari keluarga hingga banjir ucapan selamat dari rekan selebritis.

Suasana bahagia sedang dirasakan pembawa acara Ayu Dewi.

Istri Regi Datau tersebut genap berusia 36 tahun pada Senin (7/9/2020).

Di hari bahagianya, Ayu Dewi mendapat hadiah spesial dari keluarga.

Hal itu terlihat dari postingannya di Instagram baru-baru ini.

Wanita kelahiran Jakarta, 7 September 1984 itu mengunggah potret dirinya bersama rangkaian bunga berukuran raksasa.

Rangkaian bunga tersebut dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai simbol hati.

Di atas rangkaian tersebut juga terdapat kartu ucapan.

Pemilik nama lengkap Ayu Dewi Kusumawati itu pun sempat memperlihatkan tulisan dalam kartu tersebut.

"Happy birthday Mommy. Thank you for being a wonderful and loving Mommy to Aqila, Aqlan, Aqli, as well as a kind and caring wife to Daddy.