VIDEO Rossa Kepergok Kunjungi Apartemen Afgan Membawa Makanan, Boy William: Wow, Aku Syok

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rossa ketahuan mengunjungi apartemen Afgan sambil membawa makanan, Boy William yang melihatnya langsung dibuat kaget.

Hubungan Rossa dengan Afgan memang selalu membuat penasaran publik.

Pasalnya kedekatan keduanya seakan kian terlihat dan tak segan memperlihatkan kemesraannya.

Sampai-sampai mereka dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial.

Namun baik Rossa atau Afgan masih enggan mengumumkan adanya hubungan asmara di antaranya.

Meski tak pacaran, kedekatan keduanya sukses membuat Boy William kaget.

Hal itu diketahui dari kanal YouTube Boy William yang berjudul 'AFGAN TERNYATA RUMAHNYA BEGINI! #DibalikPintu'.

Mulanya, Boy William terlihat tengah berkunjung di apartemen pelantun Sadis tersebut.

Boy melontarkan ungkapan jika kediaman Afgan sangatlah privat.

"Thank you for opening house for me (Terima kasih sudah membuka rumah untukku).