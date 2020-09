Chord dan Lirik Lagu Mungkin Nanti Peterpan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord dan lirik lagu Mungkin Nanti, yang dinyanyikan Peterpan.

C Em

Saatnya tuk berkata

F C

Mungkin yang terakhir kalinya

C Em

Sudahlah lepaskan semua

F C

Kuyakin inilah waktunya

Chorus

G F

Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi

G F

Mungkin saja rasa itu telah pergi

C

Dan mungkin bila nanti

Em

Kita kan bertemu lagi

F

Satu pintaku jangan

G C

Kau coba tanyakan kembali

Em

Rasa yang ku tinggal mati

F

Seperti hari kemarin

G

Saat semua di sini

Musik : C Em F G

C Em

Dan bila hatimu terbangun

F C

Bangun dari mimpi-mimpimu

C Em

Membuka hatimu yg dulu

F C

Cerita saat bersamaku

back to chorus

back to reff

C

Tak usah kau tanyakan lagi

Em

Simpan untuk sendiri

F

Semua sesal yang kau cari

G

Semua rasa yang kau beri

Musik : C Em F G

Berikut, Video Klip Mungkin Nanti Peterpan.

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)