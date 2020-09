Chord dan Lirik Lagu Sahabat Peterpan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord dan lirik lagu Sahabat dinyanyikan Peterpan.

Intro: F# D

(*)

F# D F#

Bayangkan kumelayang

F# D F#

Seluruh napasku terbang

F# D F#

Bayanganku menghilang

F# D Cm

Semua tanpamu teman

(**)

F# D F#

Bila napasku lepas

F# D F#

Semua langkah yang lelah

F# D F#

Semua waktu yang hilang

F# D

Tapi bayangmu tetap

G B C D

Ingatkanku semua, wahai sahabat

G B C D

Kita untuk slamanya, kita percaya

G B C D

Kita tebarkan arah dan tak pernah lelah

G B C D

Ingatkanku semua, wahai sahabat

Int: Cm

Kembali ke: (**), Reff

Int: G B C D

Cm

Kembali ke: (*), Reff

G B C D

Ingatkanku semua, wahai sahabat

G B C D

Kita untuk slamanya, kita percaya

G B C D

Kita bagai cerita, wahai sahabat

G B C D

Ingatkanku semua, wahai sahabat

Berikut, Video Klip Sahabat Peterpan.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)