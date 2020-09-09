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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Domino Jessie J, I Can Taste The Tension Like A Cloud of Smoke in The Air

Berikut, lirik lagu Domino dan kunci gitar Domino atau chord gitar Domino yang dipopulerkan Jessie J.

zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu Domino Jessie J, I Can Taste The Tension Like A Cloud of Smoke in The Air
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Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Domino Jessie J. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Domino, yang dipopulerkan Jessie J.

[Intro]

G C Em C

[Verse]

                      G   C

I'm feeling sexy and free

                        Em  C

Like glitter's raining on me

                        G   C

You're like a shot of pure gold

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Tags
Chord Gitar Domino
Jessie J
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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