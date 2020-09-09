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Chord Gitar dan Lirik Lagu Domino Jessie J, I Can Taste The Tension Like A Cloud of Smoke in The Air
Berikut, lirik lagu Domino dan kunci gitar Domino atau chord gitar Domino yang dipopulerkan Jessie J.
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Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Domino Jessie J.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Domino, yang dipopulerkan Jessie J.
[Intro]
G C Em C
[Verse]
G C
I'm feeling sexy and free
Em C
Like glitter's raining on me
G C
You're like a shot of pure gold
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung