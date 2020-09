Chord Gitar dan Lirik Lagu Ku Tak Bisa Slank, Ku Tak Bisa Jauh Darimu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ku Tak Bisa, yang dipopulerkan Slank.

Intro : C ...

C Em

Pernah berpikir tuk pergi

F C G

dan terlintas tinggalkan kau sendiri

C Em

Sempat ingin sudahi sampai di sini

F C G

coba lari dari kenyataan tapi ...

Dm F C G

Kutak bisa ... jauh... jauh darimu

C Em

Lalu mau apa lagi

F C G

kalo kita sudah gak saling mengerti

C Em

sampai kapan bertahan seperti ini

F C G

dua hati bercampur emosi tapi ...

musik : Am Em Am Em A# Gm B7

Am Em

Sabar...sabar aku coba sabar

Am Em

Sadar... sadar seharusnya kita sadar

F Fm

Kau dan aku tercipta tak boleh berpisah ...

