Chord Gitar dan Lirik Lagu Menjadi Lelaki Budi Doremi, Menjadi Lelaki Harus Tabah Menjalani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Siapa yang tak kenal Budi Doremi? Ya, ia adalah musisi tanah air yang mengusung jenis musik Pop, dipadu dengan sentuhan irama Reggae. Berikut adalah lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Menjadi Lelaki, yang dipopulerkan Budi Doremi.

**

G Em

Menjadi lelaki harus tabah menjalani

Dm C D G F

Meski harus menyisakan perih yang tak terlupakan di hati

Em G A G Bm Em

Menjadi lelaki harus setia menemani

D A C D Bm D G F D

Di setiap hembusan tiap deru getaran di hati

Am D

Mungkin sudah harusnya begini

G Em

Tangguh tak berarti tak menangis

Bm F

Dan semua awal yang tak pasti

F D G D

Harus jadi perjalanan panjang, oo oo

C Bm

Menjadi lelaki harus kuat dan berani

C G

Menahan tangis dan sesak di tinggalkan

C Bm Em

Menjadi lelaki harus sabar dan berarti

G C A C D G

Melihat wanita yang tercinta belanja di toko depan sana

##

C G Bm Am

D G

Em Bm Em F Dm

Am D

Mungkin sudah harusnya begini

G Em

Tangguh tak berarti tak menangis

Bm F

Dan semua awal yang tak pasti

F D Bm D

Harus jadi perjalanan panjang ooo

C Bm

Menjadi lelaki harus kuat dan berani

C G

Menahan tangis dan sesak di tinggalkan

C Bm Em

Menjadi lelaki harus sabar dan berarti

G C A C D G

Melihat wanita yang tercinta belanja di toko depan sana

D Em C D

Oooh hoo . .

C Gm D Em

Menjadi lelaki harus sabar dan berarti

C G Am Bm G C

Melihat wanita yang tercinta belanja di toko depan sana

Am C

(*)

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)