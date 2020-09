Chord Gitar dan Lirik Lagu Secawan Madu Kristina, Tapi Mengapa Kau Tumpahkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Secawan Madu, yang dipopulerkan Kristina.

(Intro) Am G Em F

Am G Em F

Em

.

Am F

Secawan madu yang kau berikan

G Am C Am

Tapi mengapa kau tumpahkan

G F

Kau bangun cinta yang menjanjikan

E Am

Dirimu pula yang menghancurkan

G F

Tega-teganya ketulusanku

E Am

Kau balas dengan kecuranganmu

.

(Intro) Am G Dm E Am

.

Am F

Pandainya engkau bersilat lidah

G G7 Am

Cinta bagimu hanyalah senjata

.

(Intro) Am E G F

Dm E Dm G Am

Em F Am

Em F Dm Am

.

(Chorus)

Am

Semula kumengagumi

Am Em

Sikap dan ketulusanmu

G

Hingga diriku, jatuh terbuai

F G Am

Dalam bujuk dan rayumu

.

(Intro) Em F Am

.

Am

Ketika pintu hatiku

Am Em

Telah terbuka untukmu

G

Ternyata aku, engkau jadikan

F G Am

Hanya koleksi cintamu

.

(Intro) Am

.

Dm E

Perih sengguh perih

Am

Bak tertusuk seribu duri

.

Am F

Secawan madu yang kau berikan

G Am C Am

Tapi mengapa kau tumpahkan

G F

Kau bangun cinta yang menjanjikan

E Am

Dirimu pula yang menghancurkan

G F

Tega-teganya ketulusanku

E Am

Kau balas dengan kecuranganmu

.

(Intro) Am G Dm E Am

.

Am F

Pandainya engkau bersilat lidah

G G7 Am

Cinta bagimu hanyalah senjata

.

(Outro) Am

