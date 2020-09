Chord Gitar dan Lirik Lagu Sejenak Letto, Sebelum Waktumu Terasa Terburu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para kaum milenial, yuk nostalgia bersama band di tahun 2000 an. Berikut adalah lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Sejenak, yang dipopulerkan Letto.

**

Am Em

Sebelum waktumu terasa terburu

C Em D

Sebelum lelahmu menutup mata

Am Em

Adakah langkahmu terisi ambisi

C Em D

Apakah kalbumu terasa sunyi

* Reff

Em C G D/F#

Luangkanlah sejenak detik dalam hidupmu

Em C A D

Berikanlah rindumu pada denting waktu

Em C G D/F#

Luangkanlah sejenak detik dalam sibukmu

C G Em D

Dan lihatlah warna kemesraan dan cinta

Am Em

Sebelum hidupmu terhalang nafasmu

C Em D

Sesudah nafsumu tak terbelenggu

Am Em

Indahnya membisu tandai yang berlalu

C Em D

Bahasa tubuhmu mengartikan rindu

* Reff

Em C G D/F#

Luangkanlah sejenak detik dalam hidupmu

Em C A D

Berikanlah rindumu pada denting waktu

Em C G D/F#

Luangkanlah sejenak detik dalam sibukmu

Em C G D

Dan lihatlah warna kemesraan dan cinta

* End

C G C G

Yang tlah semu, yang tak semu

C G Am D

Dan tak semudah itu

