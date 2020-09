Chord Gitar dan Lirik Lagu Suka Semua Budi Doremi, Telah Lama Tak Ku Hadapi Pada Diriku Sendiri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Siapa yang tak kenal Budi Doremi? Ya, ia adalah musisi tanah air yang mengusung jenis musik Pop, dipadu dengan sentuhan irama Reggae. Berikut adalah lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Suka Semua, yang dipopulerkan Budi Doremi.

A F#m A

F#m A E

Telah lama tak ku hadapi pada diriku sendiri

F#m A E

Dan ini sudah saatnya jadi masalah kontroversi

D E C#m Bm

Harusnya tak ku tutupi ku ingin yang seutuhnya

E A

Karena ku manusia

D Dm

Haruskah ku katakan juga

E

Ku katakan sebenarnya, oh oh

A C# F#m F# Bm

Yang, bukan ku tak bisa mencinta terhadap dirinya

Bb E

Bukan ku tak bisa mencinta

A C# F#m

Yang, memang harusnya ku akui

F# Bm E

Ku suka si dia, ku juga suka dirinya

A C# F#m D E

Semuanya

F#m A E F#m

Dapatkah aku merasakan cinta dari banyak wanita

A E

Tapi ku takut menyatakan tubuhku suka gemetaran

D C#m Bm

Harusnya tak ku tutupi ku ingin yang seutuhnya

E A

Karna ku manusia

D Dm

Haruskah ku katakan juga

E

Ku katakan sebenarnya, oh oh oh oh oh ohh

A C# F#m F# Bm

Yang, bukan ku tak bisa mencinta terhadap dirinya

Bb E

Bukan ku tak bisa mencinta

A C# F#m

Yang, memang harusnya ku akui

F# Bm E

Ku suka si dia, ku juga suka dirinya

A C# F#m E

Semuanya

A C# F#m F# Bm

Yang, bukan ku tak bisa mencinta terhadap dirinya

Bb E

Bukan ku tak bisa mencinta

A C# F#m

Yang, memang harusnya ku akui

F# Bm E

Ku suka si dia, ku juga suka dirinya

A C# F#m E

Semuanya

D Dm A

Subidubidu papa... subidubidu papa

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)