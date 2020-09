Chord Kunci Gitar Asmara Setia Band

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar Asmara dinyanyikan Setia Band, serta lirik lagu Asmara.

[Intro] Am Em F C

Am Em

bila tak ada lagi

F C G/B Am

cintamu yang indah untukku

Em

harusnya kau tahu

F E Am

betapa hidupku sepi tak sempurna

Em

bila tak ada lagi

F C G/B Am

sayangmu yang tulus untukku

Em

harusnya kau tahu

F E Dm

betapa hidupku sakit dan ku terluka

Am

hingga aku terjatuh

G Dm

tersiksa batinku sudah tak sempurna

Am G

rusaklah harapanku dan lalu kau pergi

E

kini terbang jauh hilang

[Chorus]

Am G

asmara ini telah menyakitkanku

Em F

cinta menusuk jantungku

Dm E

dan merusak hidupku oooo oh..

Am G

asmara kurang apa ku padamu

Em F

sampai kau tak kenal aku

Dm E

hingga ku terluka

[Interlude] Dm Am Dm F E

Dm Am F Dm E

Dm Am

hingga aku terjatuh

G Dm

tersiksa batinku sudah tak sempurna

Am G

rusaklah harapanku dan lalu kau pergi

E

kini terbang jauh hilang