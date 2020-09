Download MP3 Lagu Cardigan Taylor Swift

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh lagu atau download lagu Cardigan MP3 dinyanyikan Taylor Swift.

Simak juga, lirik lagu Cardigan dan video klip Cardigan dalam artikel ini.

Berikut, lirik lagu Cardigan dan artinya, dinyanyikan Taylor Swift.

Vintage tee, brand new phone

Kaos antik, telepon baru

High heels on cobblestones

Sepatu hak tinggi di atas batu bulat

When you are young, they assume you know nothing

Ketika kamu masih muda, mereka menganggapmu tidak tahu apa-apa

Sequined smile, black lipstick

Senyum berpayet, lipstik hitam

Sensual politics

Politik sensual

When you are young, they assume you know nothing

Ketika kamu masih muda, mereka menganggapmu tidak tahu apa-apa

But I knew you

Namun, aku kenal kamu

Dancin' in your Levi's

Menari dengan Levi's mu

Drunk under a streetlight, I

Mabuk di bawah lampu jalan, aku

I knew you

Aku kenal dirimu

Hand under my sweatshirt

Tangan di bawah kausku

Baby, kiss it better, I

Sayang, cium itu lebih baik

And when I felt like I was an old cardigan

Dan ketika aku merasa seperti kardigan lama

Under someone's bed

Di bawah kasur seseorang

You put me on and said I was your favorite

Kamu memakaiku dan bilang dulu aku favoritmu

A friend to all is a friend to none

Seoarang teman bagi semuanya adalah bukan seorang teman bagi yang lain

Chase two girls, lose the one

Mengejar dua gadis, kehilangan satu

When you are young, they assume you know nothing

Ketika kamu masih muda, mereka berasumsi kamu tidak tahu apa-apa

But I knew you

Namun, aku tahu dirimu

Playing hide-and-seek and

Bermain petak umpet dan

Giving me your weekends, I

Memberiku akhir pekanmu (waktu luang), aku

I knew you

Aku mengenalmu

Your heartbeat on the High Line

Detak jantungmu di High Line (Sebuah taman di New York City)

Once in twenty lifetimes, I

Sekali dalam dua puluh tahun hidupku, Aku

And when I felt like I was an old cardigan

Dan ketika aku merasa seperti kardigan lama

Under someone's bed

Di bawah kasur seseorang

You put me on and said I was your favorite

Kamu memakaiku dan bilang dulu aku favoritmu

To kiss in cars and downtown bars

Berciuman di dalam mobil dan (di) bar pusat kota

Was all we needed

Itu (dulu) yang kita butuhkan

You drew stars around my scars

Kamu menggambar bintang di sekitar bekas lukaku

But now I'm bleedin'

Namun, kini aku berdarah