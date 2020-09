Chord dan Lirik Lagu Akad Payung Teduh

Intro : Am.. D.. Am.. D

Am.. D.. G..

C C

Betapa bahagianya Hatiku saat

Dm

Kududuk berdua denganmu

F

Berjalan bersama mu

C

Menarilah dengan ku

C

Namun bila hari ini

C

Adalah yang terakhir

Dm

Namun ku tetap bahagia

F

Selalu ku syukuri

C

Begitulah adanya

Dm G

Namun bila kau ingin sendiri

Em A

Cepat-capatlah sampaikan kepadaku

Dm

Agar ku tak berharap

G

Dan buat kau berse..dihh

Reff :

C Em

Bila nanti saatnya tlah tiba

Gm A Dm

Ku ingin kau menjadi istriku

F G

Berjalan bersamamu

Em A

Dalam terik dan hujan

Dm

Berlarian Kesana

G

Kemari dan tertawa

C Em

Namun bila saat berpisah tlah tiba

Gm A Dm

Ijinkan ku menjaga dirimu...

F G

Berdua menikmati

Em Am

Pelukan diujung waktu

Dm G Am

Sudilah kau temani diriku...

Musik: Am D Am D Am D G

Bb Am G

Cm Cm7 F Dm G

Cm Cm7 F Dm G

C Em

Dm G

Namun bila kau ingin sendiri

Em A

Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku

Dm

Agar ku tak berharap

Fm G

Dan buat kau berse..dih...

Reff Overtone:

C Em

Bila nanti saatnya tlah tiba

Gm A Dm

Ku ingin kau menjadi istriku...

F G

Berjalan bersamamu

Em Am

Dalam terik dan hujan

Dm

Berlarian kesana

G

Kemari dan tertawa...

C Em

Namun bila saat berpisah tlah tiba

Gm A Dm

Ijinkan ku menjaga dirimu...

F G

Berdua menikmati

Em Am

Pelukan diujung waktu

Dm G Em A

Sudilah kau temani diriku...

Dm G Em A

Sudilah kau menjadi temanku...

Dm G

Sudilah kau menjadi..istriku

Outro: Am D Am D

Am D Am D

Berikut, Video Klip Akad Payung Teduh.

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)