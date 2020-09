Chord Gitar dan Lirik Lagu 'Boulevard of Broken Dreams' Green Day, Where The City Sleeps

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Boulevard of Broken Dreams milik Green Day, berikut kunci gitar atau chord gitar Boulevard of Broken Dreams.

Simak juga, lirik lagu Boulevard of Broken Dreams.

Berikut, chord gitar Boulevard of Broken Dreams yang dinyanyikan Green Day.

[Verse 1]

Em G D A Em

I walk a lonely road, the only one that I have ever known

G D A Em

Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone

[Interlude]

Em G D A