Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Belakangku NOAH, Aku Menunggumu Menunggumu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Di Belakangku, yang dipopulerkan NOAH.

Intro : Em Am C D

Em Am C D

Kau peluk Aku Sebelum Membunuhku..

Em Am C D

Tersenyum melihatku Melamun Melihatmu

Intro : Em Am C D

Em Am C D

Em Am C D

Kau menungguku Menunggu Ku terjatuh..

Em Am C D

Setiap langkah tertuju Setia dalam renungku

Chorus :

C G Am

Aku menunggumu, Menunggumu

C D C G

Menunggumu, Mati Di Depanku

Am C D

Didepanku, Di Depanku, hooh..

Intro : Em Am C D , Em Am C D

Kembali ke : (*), Chorus

C G Am C

Apa yang kau lakukan dibelakangku..

C G Am C

Mengapa tak kau tunjukkan dihadapanku, oh..

C G Am C

Apa yang Kau lakukan Di Belakangku..

C D C D

Di Belakangku oh.. Di Belakangku, oh..

C D C D

Di Belakangku oh.. Di Belakangku, oh..

Int. : C G Am C D, C G Am C D

Kembali ke : Chorus

Outro : C G Am C D C G Am C D Em D Em D

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)