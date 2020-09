Chord Gitar dan Lirik Lagu Kuat Ati Agung Pradana, Aku Sing Mbiyen Tau Neng Uripmu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kuat Ati, yang dipopulerkan Agung Pradanta.

Intro) C G F

C G F

C F

Kowe mbiyen tau janji karo aku

G C

Bakal ngancani urip tekan matiku

A Dm

Saiki kowe tego janjimu mung ora cetho

F G

Nangis batinku nganti nyesek neng dodo

C F

Opo pancen mergo kahanan uripku

G C

Durung iso nyukupi kebutuhanmu

A Dm

Saiki kowe lungo, lungo karo wong liyo

F G

Loro ati iki.. remuk ati iki..

(Chorus)

F G C

Aku sing mbiyen tau neng uripmu

A Dm

Sing mbiyen tau ngisi wektu

G C C7

Nalikane sesandhingan ro sliramu

F G C

Nanging saiki wis bedo kahanan uripku

A Dm

Kowe pindah ke lain hati

G F Fm C

Aku kudu kuat ati.. Huu..u..

(Intro) F Fm C

C F

Opo pancen mergo kahanan uripku

G C

Durung iso nyukupi kebutuhanmu

A Dm

Saiki kowe lungo, lungo karo wong liyo

F G

Loro ati iki.. remuk ati iki..

(Chorus)

F G C

Aku sing mbiyen tau neng uripmu

A Dm

Sing mbiyen tau ngisi wektu

G C C7

Nalikane sesandhingan ro sliramu

F G C

Nanging saiki wis bedo kahanan uripku

A Dm

Kowe pindah ke lain hati

G C C-Bm-Am

Aku kudu kuat ati..

F G C

Aku.. kudu kuat ati..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)