Chord dan Lirik Awas Jatuh Cinta Armada

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord dan lirik Awas Jatuh Cinta yang dinyanyikan Armada.

Intro : Am Em F

Am Em F

Dm G

C F C

aku punya niat yang baik

Dm Fm C

coba ku ungkapkan padamu

C F C

berharap kamu kan menjadi

Dm Fm C

rencana besar di hidupku

F G

tapi kau bilang pergi sana

Am G F

kamu tak mau melihat diri ini

G

sela manya

Reff :

C -G/B Am

awas nanti jatuh cinta

Dm

cinta kepada di riku

F G

jangan-jangan ku jodohmu

C -G/B Am

kamu terlalu membenci

Dm

membenci diriku ini

F G

awas nanti jatuh cinta

C

padaku

Int Dm G

C F C

aku punya niat yang baik

Dm Fm C

telah ku ungkapkan padamu

F G

kau tetap bilang pergi sana

Am G F

kamu tak mau melihat diri ini

G

sela manya

Reff :