Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Bisa Flanella, Sejak Engkau Mendua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Anda ingin menyanyikan lagu Aku Bisa yang dipopulerkan Flanella sambil memainkan gitar?

Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Aku Bisa, yang dipopulerkan Flanella.

F

Sejak engkau mendua

G C A

Entah apa yang kurasakan

Dm G C

Memandang perih, menyimpan luka



*)

F

Sampai pada saat ini

G C Bb A

Aku memulihkan rasa di hatiku

Dm G

Lalu aku bisa, bisa bicara



Reff:

C Em

Demi aku yang pernah ada di hatimu

Dm G

Pergi saja dengan kekasihmu yang baru

C Em

Dan aku yang terluka oleh hatimu

Dm G

Mencoba mengobati perihku sendiri

F Em Dm G C

Aku yakin bisa, aku bisa tanpamu



F

Sampai pada saat ini

G C Bb A

Aku memulihkan rasa di hatiku

Dm G

Lalu aku bisa, bisa bicara



Reff:

C Em

Demi aku yang pernah ada di hatimu

Dm G

Pergi saja dengan kekasihmu yang baru

C Em

Dan aku yang terluka oleh hatimu

Dm G

Mencoba mengobati perihku sendiri

F Em Dm G Em

Aku yakin bisa, aku bisa tanpamu



Musik : Dm G C Em F Fm G



Reff:

C Em

Demi aku yang pernah ada di hatimu

Dm G

Pergi saja dengan kekasihmu yang baru

C Em

Dan aku yang terluka oleh hatimu

Dm G

Mencoba mengobati perihku sendiri



C Em

Demi aku yang pernah ada di hatimu

Dm G

Pergi saja dengan kekasihmu yang baru

C Em

Dan aku yang terluka oleh hatimu

Dm G

Mencoba mengobati perihku sendiri

D F Em F

Aku yakin bisa aku bisa tanpamu woo ohoo..

Dm G C

Aku yakin bisa aku bisa tanpamu

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)