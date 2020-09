Jenis Lipstik Matte yang Membuat Bibir Tetap Ringan dan Tidak Kering

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian pecinta kosmetik Make Over tentunya tahu kualitas terbaik Lipstik Make Over? Lipstik powerstay transferproof matte lip cream merupakan lipstik keluaran terbaru dari Make Over.

Lipstik yang dapat membuat kamu terlihat tampak cerah saat memakainya, dengan banyak pilihan warna yang cocok sesuai dengan kulitmu.

Selain itu Lipstik powerstay transferproof matte lip cream juga tahan lama hingga 14 jam dan tahan lama ketika kamu minum dan makan.

Lipstik powerstay transferproof matte lip cream ini merupakan lipstik tahan lama yang dikemas dengan baik.

Beauty Advesior Make Over Central Plaza Lampung, Melda Arenza mengatakan ada 8 jenis lipstik make over tipe Lipstik powerstay transferproof matte lip cream.

"Untuk jenis lipstik make over tipe Make Over Color Stick Matte Crayon merupakan model lipstik terbaru dari produk make over," ujar Melda, Kamis (10/9/2020).

Dikembangkan dengan airy smooth dan non drying matte formula yang dilengkapi dengan vitamin E, lipstick matte ini nyaman digunakan tanpa membuat bibir kering.

Teknologi diffusing color pigments menghasilkan warna menarik dengan intesitas yang dapat disesuaikan dengan keinginan.

Adapun jenis Make Over Color Stick Matte Crayon terdiri dari 8 warna yaitu.

1. B01 .