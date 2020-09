Kini Jomblo, Kisah Asmara Fatin Shidqia dan Anak Bupati Putus di Tengah Jalan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar terbaru penyanyi jebolan X Factor Fatin Shidqia Lubis yang lama tak muncul di panggung hiburan.

Hubungan cinta Fatin dengan anak Bupati Musi Rawas ternyata kini telah putus.

Fatin kini menjomblo setelah hubungan cintanya dengan Septrian Nugraha Gunawan kandas di tengah jalan.

Meski Fatin sudah putus dengan pacarnya, namun hubungannya dengan Septrian masih baik-baik saja.

"Alhamdulillah putusnya baik-baik, jadi masih berteman dengan baik," ujar Fatin di acara Okay Boss.

Fatin diketahui menjalin asmara dengan Septrian yang merupakan anak dari Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan selama beberapa tahun.

Dengan malu-malu, Fatin mengungkapkan hal tersebut saat menjadi bintang tamu program acara Okay Bos.

"Sudah tidak say, sudah tidak say," kata Fatin seperti dikutip Tribunlampung.co.id dari tayangan YouTube TRANS7 OFFICIAL, Jumat (11/9/2020).

Putusnya hubungan Fatin dengan Septrian ternyata terjadi di tengah tahun 2020 ini.