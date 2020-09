Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Dalam Doa SouQy, Berakhirlah Sudah Cerita Kita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Cinta Dalam Doa, yang dipopulerkan SouQy.

Intro : Am..Dm..G..C..

F..Dm..E...E

.

Am Dm

berakhirlah sudah cerita kita

G C

setelah..sekian lama bersama

F Dm

kau hadir..kan dia dalam cerita

E Am

yang hanya menyisakan..luka...

.

Dm G

ku..coba..

C F

menahan perih yang kurasa

Dm E

walau..ini menyakitkan...



Reff:

Am

jika menyakiti aku

Dm

bisa membuatmu bahagia

G

maka lakukanlah itu

C E

tanpamu ku yakin bisa..

Am

ikhlas ku mencintaimu

Dm

ikhlas ku kehilanganmu

G

semoga kau bahagia

C E

dengan pilihanmu itu..



F

kau bersama dia..

G Am

aku bersama do'a...

.

Int. Am-Bm-C-Dm-Em-F

G..C..Dm..E...



Reff:

Am

jika menyakiti aku

Dm

bisa membuatmu bahagia

G

maka lakukanlah itu

C E

tanpamu kuyakin bisa..

Am

ikhlas kumencintaimu

Dm

ikhlas kukehilanganmu

G

semoga kau bahagia

C E

dengan pilihanmu itu..



Am

jika menyakiti aku

Dm

bisa membuatmu bahagia

G

maka lakukanlah itu

C E

tanpamu kuyakin bisa..

Am

ikhlas kumencintaimu

Dm

ikhlas kukehilanganmu

G

semoga kau bahagia

C E

dengan pilihanmu itu..



F

kau bersama dia..

G Am

aku bersama do'a...

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)