Chord Gitar dan Lirik Lagu Gemerlap Kota Slank, Udin Kecil Hanyut Membeli Impiannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Slankers atau para pendenger musik Slank, berikut adalah lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Gemerlap Kota, yang dipopulerkan Slank

C G Am G F

C Em

diantara gemerlap

F

kehidupan kota

C Em

udin Kecil hanyut

F

membeli impiannya

Em F

aiaiaia dia terbuai

Em F

aiaiaia dia tak mampu

G C

menggapainya

C G Am G

C Em

diantara gemerlap

F

kehidupan kota

C Em

si boy Kecil hanyut

F

dalam impiannya

Em F

aiaiaia dia terbuai

Em F

aiaiaia dia tertawa

Dm F

Karena semua didapat

G C

tinggal meminta

C G Am G

C G Am

kita hidup

G F

bersama mereka

C G Am

kita hidup

G F Bb

bersama mereka

C G Am G