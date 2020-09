Chord Gitar dan Lirik Lagu Lelaki Cadangan T2, Tertuliskan Sebuah Cerita Cinta Segitiga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Lelaki Cadangan, dipopulerkan T2.

Intro: Am E Am E (2x) Am

Am Dm

Tertuliskan sebuah cerita cinta segitiga

G C

Di mana akulah yang jadi peran utama

F Dm

Aku tak dapat membohongi segala rasa

E Am E-Am

Aku mencintai dia dan di ri nya

Am Dm

Nanti pukul satu dia menemui aku

G C

Maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu

F Dm

Nanti bila dia datang menemui aku

E Am E Am

Maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu

Reff:

Am Dm

Kan aku sudah pernah bilang

G C

Pacarku bukan cuma kamu saja

F Dm

Ku mempunyai dua hati

E Am

Yang tak bisa untuk kutinggali

Am Dm

Kan aku sudah pernah bilang

G C

Janganlah kamu terlalu sayang

F Dm

Dan bila nanti kau menghilang

E Am E Am

Ku masih punya lelaki cadangan

Musik: Am E Am E Am

Kembali ke: (*), (#), Reff

Musik: Am Dm G C F Dm E Am

Am Dm G C F Dm E Am-E-Am

Kembali ke: Reff (2x)

Am E Am E Am E

Aah… lelaki cadangan… ooh… lelaki cadangan…

Am E Am

Lelaki cadangan… lelaki cadangan….

