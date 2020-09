Chord Gitar dan Lirik Lagu Pelangi di Matamu Jamrud, Tiga Puluh Menit Kita di Sini Tanpa Suara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Pelangi di Matamu, yang dipopulerkan Jamrud.

Intro : C

C

tiga puluh menit

Fm

kita disini

C G

tanpa suara

C

dan aku resah

F Fm

harus menunggu lama

C G C

kata darimu

C

mungkin butuh kursus

Fm

merangkai kata

C G

untuk bicara

C

dan aku benci

F Fm

harus jujur padamu

C G C

tentang semua ini

*)

F Fm

jam dinding pun tertawa

C C7

karna ku hanya diam, dan membisu

F Fm

ingin kumaki, diriku sendiri

D G

yang tak berkutik di depanmu

Reff:

C E

ada yang lain, di senyummu

F

yang membuat lidahku

G

gugup tak bergerak

C E

ada pelangi, di bola matamu

F Fm

dan memaksa diri, tuk bilang

C

aku sayang padamu

C

aku sayang padamu

Musik : G# D# G# G

C

mungkin suatu nanti

Fm

ku ungkap semua

C G

isi di hati

C

dan aku benci

F Fm

harus jujur padamu

C G F

tentang semua ini

Kembali ke : *), Reff

F

seakan memaksa,

G

dan terus memaksa

C E F G C

ada pelangi

Kembali ke : Reff

Outro : C Fm C

(*)

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)