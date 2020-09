Chord Gitar dan Lirik Lagu Tentang Kita Peterpan, Waktu Terasa Semakin Berlalu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tentang Kita, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro : C….G….Am….Em….F….C….Am….G….[2x]



C G Am Em

Waktu Terasa Semakin Berlalu….

F C Am G

Tinggalkan Cerita Tentang Ki….ta

C G Am Em

A….kan Tiada Lagi Ki….ni Tawamu

F C Am G

Tuk Ha….puskan Semua Sepi Di Hati….



Reff

C G Am Em

Ada….Cerita Tentang Aku Dan Di….a

F C Am G

Dan Kita Bersa….ma Saat Dulu Kala….

C G Am Em

Ada….Cerita Tentang Masa Yang Indah

F C Am G

Saat Kita Berduka Saat Kita Tertawa….



Musik : C….G….Am….Em….F….C….Am….G….[2x]



C G Am Em

Teringat Di Sa….at Kita Tertawa Bersama

F C Am G

Ceritakan Semua Tentang Kita….



Kembali ke : Reff



Outro : C….G….Am….Em….F….C….Am….G….

