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Download Film Alice In Wonderland Sub Indo, Nonton Film Alice

Cara unduh film atau cara download film Alice in Wonderland dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

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Ilustrasi. Download Film Alice in Wonderland Sub Indo, Streaming Film Johnny Depp dan Mia Wasikowska 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – download film Alice in Wonderland dengan subtitle bahasa Indonesia ( sub Indo).

Bisa nonton film lewat streaming Alice in Wonderland di ponsel (HP).

Film Alice in Wonderland dibintangi di antaranya Johnny Depp dan Mia Wasikowska.

Sinopsis film Alice in Wonderland.

Alice in Wonderland adalah film fantasi petualangan yang dirilis pada 2010, dan disutradarai Tim Burton.

Naskah Alice in Wonderland ditulis Linda Woolverton dan Lewis Carroll.

Alice in Wonderland adalah adaptasi Alice’s Adventures in Wonderland karya Lewis Carroll

Film Alice in Wonderland menceritakan petualangan seorang gadis berumur 19 tahun bernama Alice di dunia magis.

Pemeran dan pengisi suara Alice in Wonderland di antaranya Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Matt Lucas, Michael Sheen, dan Stephen Fry.

Walt Disney Pictures, Roth Films, dan Team Todd adalah rumah produksi Alice in Wonderland.

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Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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