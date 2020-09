Happy Asmara Dibandingkan dengan Nella Kharisma dan Via Vallen, Akui Masih Saudara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pengakuan penyany dangdut Happy Asmara saat disamakan dibandingkan dengan Nella Kharisma dan Via Vallen.

Beberapa hari belakangan, penyanyi dangdut Happy Asmara ramai diperbincangkan publik setelah mengcover lagu "Ku Puja Puja" hingga "Apakah Itu Cinta" yang diciptakan Ipank.

Lagu-lagu tersebut kerap kali digunakan sebagai latar suara pengguna TikTok dalam menghidupkan suasana saat berjoget.

Jagat hiburan tanah air kian semarak dengan kehadiran talent-talent baru yang segar dan mampu menarik perhatian publik. Salah satunya kehadiran pedangdut Happy Asmara.

Pedangdut asal Kediri Heppy Rismanda Hendranata atau lebih dikenal dengan nama Happy Asmara ini adalah penyanyi dan pencipta lagu dangdut.

Happy semakin dikenal berkat lagu Dalan Liyane. Ternyata, sebelum terjun ke dunia dangdut, Happy awalnya bernyanyi dengan genre musik pop.

Penyanyi dangdut Happy Asmara memberikan tanggapan ketika disebut-sebut the next Via Vallen dan Nella Kharisma.

Dalam kanal YouTube TRANS7 OFFICIAL, Happy Asmara mengatakan dirinya bukan saingan Via Vallen, melainkan suadara.

"Kalau aku sih bukan apa ya, bukan saingan lah sama Kak Via, aku tuh masih saudaraan (dunia dangdut)," kata Happy Asmara seperti dikutip Kompas.com, Jumat (11/9/2020).

Sementara itu, Happy Asmara membantah disebut The Next Via Vallen dan Nella Kharisma.