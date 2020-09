Chord Gitar dan Lirik Lagu Buku Ini Aku Pinjam Iwan Fals, di Kantin Depan Kelasku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Sarat akan makna, itu lah lagu-lagu milik Iwan Fals. Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Buku Ini Aku Pinjam, yang dipopulerkan Iwan Fals.

C D Am Em

Biar tahu biar rasa

C D G

Cinta ini milik kita

C Bm Am D Em

C Bm Am

Di kantin depan kelasku

D D/F# G

Disana kenal dirimu

C Bm Am

Yang kini tersimpan dihati

D C Em

Jalani kisah sembunyi

C Bm Am

Di halte itu kutunggu

D D/F# G G Am Bm C

Senyum manismu kekasih

C Bm Am

Usai dentang bel sekolah

D D/F# G F# Em

Kita nikmati yang ada

Em Bm

Seperti hari yang lain

Am D G

Kau senyum tersipu malu

Em Bm

Ketika kusapa engkau

C Bm Am

Genggamlah jari

C Bm Am D G

genggamlah hati ini

C Bm Am

Memang usia kita muda

D D/F# G G Am Bm C

Namun cinta soal hati

C Bm Am

Biar mereka bicara

D D/F# G

Telinga kita terkunci

Em Bm Am Em

Biar tau biar rasa

C D G

Maka tersenyumlah kasih

Em Bm Am Em

Tetap langkah jangan hentikan

C D G

Cinta ini milik kita

Em Bm C Em C D G

C Bm Am

Buku ini aku pinjam

D D/F# G

Kan kutulis sajak indah

C Bm Am

Hanya untukmu seorang

D D/F# G

Tentang mimpi mimpi malam

Berikut, Video Klip Buku Ini Aku Pinjam Iwan Fals.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)