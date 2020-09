Chord Gitar dan Lirik Lagu Sore Tugu Pancoran Iwan Fals, Anak Sekecil Itu Berkelahi Dengan Waktu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Sore Tugu Pancoran adalah salah satu dari sekian banyak lagu hits Iwan Fals, yuk download lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Sore Tugu Pancoran, yang dipopulerkan Iwan Fals.

Intro: C…. G/B Am…. G

C…. G/B Am…. G



F C G C

Si Budi kecil…. kuyup menggigil

F C G C

Menahan dingin…. tanpa jas hujan

F C G C

Di simpang jalan…. Tugu Pancoran

F C G C

Tunggu pembeli…. jajakan koran..



F C G C

Menjelang Maghrib…. hujan tak reda

F C G C

Si Budi murung…. menghitung laba

F C G C

Surat kabar sore…. dijual malam

F C G C

Selepas isya…. melangkah pulang..



Reff:

G/B Am G

Anak sekecil itu

F G C

berkelahi dengan waktu

G/B Am

Demi satu impian

G F G C

yang kerap ganggu tidurmu

G/B Am G

Anak sekecil itu

F G C

tak sempat nikmati waktu

G/B Am

Dipaksa pecahkan karang

-G F G C

lemah jarimu terkepal..



(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)