Chord Peterpan Yang Terdalam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord dan lirik Peterpan berjudul Yang Terdalam.

Intro : C F G C

C F

Kulepas semua yang kuinginkan

G C

Tak kan kuulangi

C F

Maafkan jika kau kusayangi

G C

Dan bila kumenanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku di sini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

Interlude : C A# G# G C A# G# G

Reff :

C F

Takkan lelah aku menanti

G C

Takkan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam di hati saja

Interlude : C A# G# G [4x]

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa

Berikut, Video Klip Yang Terdalam dinyanyikan Peterpan.

