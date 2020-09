Download Lagu Dynamite BTS, Lirik Lagu Dynamite

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Apakah anda ARMY ? Yuk download lagu terbaru dari BTS berjudul Dynamite, berikut download lagu Dynamite MP3 dinyanyikan BTS, serta lirik lagu Dynamite.

Cause ah, ah, I'm in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight

Shoes on get up in the morn

Cup of milk let’s rock and roll

King Kong kick the drum rolling on like a rolling stone

Sing song when I’m walking home

Jump up to the top LeBron

Ding dong call me on my phone

Ice tea and a game of ping pong