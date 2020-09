Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Bacalonkada Way Kanan Memenuhi Persyaratan.

Dokumentasi KPU Way Kanan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - KPU Way Kanan menggelar rapat pleno dalam rangka penyampaian hasil verifikasi dan penelitian persyaratan syarat calon di Aula Nuwa Demokrasi, KPU Way Kanan, Senin, 14 September 2020.

Rapat pleno dihadiri oleh Ketua KPU Way Kanan dan seluruh Komisioner KPU, pimpinan Bawaslu Way Kanan Sukindra dan Kelik Windu serta LO pasangan calon.

Ketua KPU Way Kanan Refki Dharmawan didampingi Kordiv Teknis Penyelenggaraan Noprisyah Harianto mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi syarat calon sejak 6 September 2020, KPU Way Kanan memberitahukan hasil verifikasi kepada perwakilan partai politik Pasangan Calon atau LO.

Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 54 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Verifikasi yang dilakukan meliputi syarat calon, termasuk syarat hasil pemeriksaan kesehatan oleh RSUDAM.

Untuk hasil pemeriksaan, kesehatan seluruh pasangan bacalonkada di Way Kanan, dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pemeriksa.

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU bersama Bawaslu dan tim verifikasi, untuk pasangan bacalonkada yang belum memenuhi syarat pencalonan atau ada perbaikan syarat calon, dapat menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon pada 14 hingga 16 September 2020. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)