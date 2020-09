Lirik Lagu Pergi Hilang dan Lupakan Fiersa Besari, Chord Gitar Pergi Hilang dan Lupakan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Pergi Hilang dan Lupakan, yang dipopulerkan Fiersa Besari.

[Intro] C G Am F G

C G Am

Dunia hari ini begitu tak berarti

F G

Tak berjalan cepat seolah tak peduli

C G Am

Lambat laun ku bertahan dengan hari ini

F G

Hari yang tak akan pernah berakhir

C G Am F G

C G Am

Semua telah berubah sejalan dengan waktu

F G

Setiap detik berharga bagiku

C G

Waktu pun ingin kuubah

Am

Kembali tertawa

F

Aku hanya bisa menangis

G

Aku tak bisaaaaaa ..

C G

Maafkanlah diriku

Am

Atas semua kesalahan yang kuperbuat

F G

Selama ini kepada dirimu

C G

Aku berjanji akan melepasmu

Am

Dengan senyuman yang akan kau ingat

F

Dan kau kenang sampai mati

G

Selamanyaaaaa ..

C G Am F G

C G Am

Semua tlah berubah sejalan dengan waktu

F G

Setiap detik berharga bagiku

C G

Waktu pun ingin kuubah

Am

Kembali tertawa

F

Aku hanya bisa menangis

G

Aku tak bisaaaaaa ..

Am G F Am G F

Am F

Lupakanlah semua kenangan ini

E

Hancurkanlah semua mimpi-mimpi

E

Jangan pernah kembali

C

Dan takkan pernah kembali

Am F E

Dan janganlah kau pernah berikan aku satu harapan

Dan karena ku ingin

G C

Pergi, hilang dan lupakan

C

Selamanyaa

G

Selamanyaa

Am

Selamanyaa

F

Selamanyaa

G

Selamanyaa

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)