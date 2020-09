Cara Mudah Lihat Siapa yang Sering Kepoin Profil WhatsApp Anda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aplikasi WhatsApp yang kini banyak digunakan hampir di seluruh dunia menjadi kita lebih mudah terhubung satu dengan yang lainnya.

Entah untuk berkirim pesan, video, bahkan berkirim dokumen.

Maka tak heran kalau saat ini berbagai tips memanfaatkan WhatsApp banyak dicari orang.

Mulai dari tips menyadap, tips menghemat data, dan masih banyak lagi.

Di antara banyaknya tips yang ada, salah satu yang cukup banyak dicari adalah mengetahui siapa yang membuka profil kita.

Ya, ternyata kita bisa loh memergoki siapa saja yang kepo profil dan diam-diam jadi penggemar rahasia.

Nah kira-kira gimana ya caranya? Berikut dirangkum dari Nextren dan Grid.ID.

Pertama, download dan install terlebih dahulu aplikasi Who Viewed My WhatsApp Profile: Whats Tracker lewat Google Play Store.

Setelah terinstall dengan sempurna, buka aplikasi tersebut.

Whatsapp

Aplikasi Who Viewed My WhatsApp Profile: Whats Tracker akan meminta izin untuk mengimpor data dari kontakmu, beri akses dengan mengklik 'Allow' pada kotak yang muncul.

Selanjutnya, aplikasi ini akan meminta data dari aktivitas teleponmu, ijinkan dengan mengklik 'Allow' pada kotak yang muncul.

Setelah selesai, akan tampak tiga tab menu pada aplikasi yang terbuka, klik 'Visitor' untuk melihat siapa saja yang selama ini melihat profil WhatsApp Anda.

