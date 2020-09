Chord Gitar dan Lirik Lagu Pilihen Isun Luluk Darara, Pilihen Isun Baen Pilihen isun Baen Nong Ati 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Pilihen Isun, yang dipopulerkan Luluk Darara.

(Intro) Am Em F Em Dm Em Am..

Am Em F Em Dm Em Am..

Am G

sun akoni.. awak iki..

F G Am

adoh teko.. sempurno..

Am G

tapi biso.. sun pastekno

F G Am

riko seng nemu liyo..

Am G

ojo luru welas..

Dm F Am

nong kene isun.. mageh semanding..

Am G

paran hang diarep..

Dm F Am

hang digoleki.. wes sun duweni..

Am Em F Em

pilihen isun baen, pilihen isun baen

Dm Em Am

pilihen isun baen.. nong ati..

(Intro) Am Em F Em Dm Em Am..

Am G

sun akoni.. awak iki..

F G Am E

adoh teko.. sempurno..

Am G

tapi biso.. sun pastekno

F G Am

riko seng nemu liyo..

(Int.) Am G G F Am

Am G G F Am

Am G

ojo luru welas..

Dm F Am

nong kene isun.. mageh semanding..

Am G

paran hang diarep..

Dm F Am

hang digoleki.. wes sun duweni..



Am Em F Em

pilihen isun baen, pilihen isun baen

Dm Em Am

pilihen isun baen.. nong ati..

Am G

ojo luru welas..

Dm F Am

nong kene isun.. mageh semanding..

Am G

paran hang diarep..

Dm F Am

hang digoleki.. wes sun duweni..

(Reff)

Am Em F Em

pilihen isun baen, pilihen isun baen

Dm Em Am

pilihen isun baen.. nong ati..

Am Em F Em

pilihen isun baen, pilihen isun baen

Dm Em Am

pilihen isun baen.. nong ati..

Am Em F Em

pilihen isun baen, pilihen isun baen

Dm Em Am

pilihen isun baen.. nong ati..

Am Em F Em

pilihen isun baen, pilihen isun baen

Dm Em Am

pilihen isun baen.. nong ati..

(Outro) Am Em F Em Dm Em Am..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)