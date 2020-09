Chord Gitar dan Lirik Lagu Rindu Dalam Hati Brisia Jodie Feat Arsy Widianto, Kadang Hati Berharap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Cantik, muda dan berbakat ia adalah Brisia Jodie, berikut cara download lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Rindu Dalam Hati, yang dipopulerkan Brisia Jodie feat Arsy Widianto.

A D Dm

C F

kadang hati.. berharap ku terbangun

Em Am

dari sebuah mimpi..

Dm

ini bukan kenyataan

C/E Dm C

namun adanya.. tak ada di sini

F

kau meninggalkanku..

E

karena kesalahanku..

Chorus

Am Dm G

mungkin.. ingin bertemu masih ada

C F

ingin memeluk masih ada

Em Am

sayang kini tak bisa

Dm E

kau telah memilihnya, ooh..

Am Dm G

mungkin.. saat hatiku masih sayang

C F

salahku memutus cinta

Em Am

dan kini ku menyesal

Dm E Am G F E

rindu hanya di dalam hati..

A D

andaikan aku.. tak tergesa

F F#m D

memutuskanmu.. karena egoku..

-F#m Bm C#m

hati ini.. tak akan begini

D

setiap ingat dirimu..

C#

rasanya ingin kembali..

(Chorus)

F#m Bm E

mungkin.. ingin bertemu masih ada

A D

ingin memeluk masih ada

C#m F#m

sayang kini tak bisa

Bm C#

kau telah memilihnya, ooh..

F#m Bm E

mungkin.. saat hatiku masih sayang

A D

salahku memutus cinta

C#m F#m

dan kini ku menyesal

Bm C# F#m

rindu hanya di dalam hati..

D E

ingin memutar waktu..

C#m F#m E

ingin mengulang lagi..

D E A G

aku tak bisa berpaling lagi..

F G

begitu juga aku

Em Am

jauh di relung hati..

Dm

sungguh tak mampu

E F

tuk berpindah cinta.. ho..

Int. :

A# Cm F

A# D# Dm Gm Cm D

Chorus :

Am Dm G

mungkin, ingin bertemu masih ada

C F

ingin memeluk masih ada

Em Am

sayang kini tak bisa

Dm E

kau telah memilihnya, ooh..

Am Dm G

mungkin, saat hatiku masih sayang

C F

salahku memutus cinta

Em Am

dan kini ku menyesal

Dm E Am

rindu hanya di dalam hati..

Dm G

nananana nana nana..

C F

nananana nana nana

Em Am

sayang kini tak bisa

Dm E

kau telah memilihnya, ooh..

Am Dm G

mungkin, saat hatiku masih sayang

C F

salahku memutus cinta

Em Am

dan kini ku menyesal

Dm E Am G F E

rindu hanya di dalam hati..

Dm E F C

rindu hanya di dalam hati..

Dm G C C/E

di hati kau tetap terindah..

F C

selalu di hati..

