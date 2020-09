Chord Gitar dan Lirik Lagu Kehilangan Firman, Kumerasa Tlah Kehilangan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kehilangan, yang dipopulerkan Firman.

Intro : Am E Am E Am E..Am

Am G C

kucoba ungkap tabir ini

Dm A Dm

kisah antara kau dan aku

G C

terpisahkan oleh ruang dan waktu

Dm E Am ..E

menyudutkanmu meninggalkanku

Am G C

kumerasa tlah kehilangan

Dm A Dm

cintamu yang tlah lama hilang

G C

kau pergi jauh karena salahku

Dm E Am

yang tak pernah menganggap kamu ada

G C

asmara memisahkan kita

Dm E Am

mengingatkanku pada dirimu

G C F

gelora mengingatkanku

Dm E

bahwa cintamu tlah merasuk jantungku

Reff:

Am Dm

sejujurnya ku tak bisa

G C ..E

hidup tanpa ada kamu aku gila

Am Dm

seandainya kamu bisa

G C

mengulang kembali lagi cinta kita

Dm E Am

takkan kusia-siakan kamu lagi ..

Musik : Am E Am E Am E.. Am

C G F E

Am

G C

asmara memisahkan kita

Dm E Am

mengingatkanku pada dirimu

G C F

gelora mengingatkanku

Dm E

Bahwa cintamu tlah merasuk jantungku

Reff 2:

Am Dm

sejujurnya ku tak bisa

G C ..E

hidup tanpa ada kamu aku gila

Am Dm

seandainya kamu bisa

G C

mengulang kembali lagi cinta kita

Am Dm

sejujurnya ku tak bisa

G C

hidup tanpa ada kamu aku gila

Dm E Am

takkan kusia-siakan kamu lagi ...

Dm E Am

takkan kusia-siakan kamu lagi ...

Outro : Am

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)