Chord Gitar dan Lirik Lagu Calon Bojo Atta Halilintar, Aku ra iso Urip Tanpo Sliramu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Calon Bojo, yang dipopulerkan Atta Halilintar.

C G

Aku ra iso urip tanpo sliramu

Am Em

Tulung gelemo dadi calon bojoku

F G C Am

Kowe number one sayang

F G C

Kau belahan jiwaku sayang (Ashiapp)

C G

Sun kersa nyawiji jroning urip

Am F G

Lan pati klawan sira

C

Udan panas kelingan sliramu

G

Arep mangan mbayangno didulang awakmu

Am Em

Tiap malam selalu teringat kamu