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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Domino Jessie J, I'm Feeling Sexy and Free

Berikut, lirik lagu Domino dan kunci gitar Domino atau chord gitar Domino yang dipopulerkan Jessie J.

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Ilustrasi. Chord gitar dan lirik lagu Domino Jessie J. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Domino, yang dipopulerkan Jessie J.

[Intro]

G C Em C

[Verse]

                      G   C

I'm feeling sexy and free

                        Em  C

Like glitter's raining on me

                        G   C

You're like a shot of pure gold

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Tags
Chord Gitar Domino
Jessie J
Tribunlampung.co.id
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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