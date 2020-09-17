Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Domino Jessie J, I'm Feeling Sexy and Free
Berikut, lirik lagu Domino dan kunci gitar Domino atau chord gitar Domino yang dipopulerkan Jessie J.
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Ilustrasi. Chord gitar dan lirik lagu Domino Jessie J.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Domino, yang dipopulerkan Jessie J.
[Intro]
G C Em C
[Verse]
G C
I'm feeling sexy and free
Em C
Like glitter's raining on me
G C
You're like a shot of pure gold
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung