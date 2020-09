Chord Gitar dan Lirik Lagu Even if I Die, It's You Jin feat V BTS, Nareul Tteonagaji Ma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Even If I Die, It's You, yang dipopulerkan Jin ft V BTS.

INTRO : Am F Am F

Am F

ppigeodeok ppigeodeok geumi gan nae mame

Am G F

sirin neoui hansumdeul

Am F

jogeumssik jogeumssik sideuneun kkotcheoreom

Am G F

simjangi naeryeoanja

Am

jugil nomui i sarang neo hana ttaeme

F

dachyeodo meomchujil mothae

Am F

jugeodo ojik naneun neoya

Am

nega eopsin gaseumeul gwantonghal nunmul

F

tteoreojil geomeun jiokppun

Am F

naege neon geureon jonjaeya

C

nareul tteonagaji ma

G

nareul namgyeoduji ma

Am G F

doraseon ne mame balgireul naege dollyeojwo

C G

ganjeolhan neoreul wonhae moksum geon jeonbuya

Am G F

heuteojyeobeorin bit sogeuro nal deryeoga jwo

Am G F

jeosesang kkeutkkaji na na na na na na

Am G F

It’s gonna be you na na na na na na

Am G F

It’s gonna be you na na na na na na

Am Dm G

wo eoeoeo I can‘t let go

Am F

haneure matgyeotdeon nae unmyeongui yeolsoeneun

Am G F

dasi naui sonane

Am F

gin sumeul samkigo yeonghoneul bultaewo

Am G F

neoreul chajiharyeo hae

Am

jugil nomui i sarang neo hana ttaeme

F

apado pogireul mothae

Am F

jugeodo ojik naneun neoya

Am

nega eopsin nan pido nunmuldo eopneun

F

wiheomhan geurimjail ppun

Am G F

naege neon geureon jonjaeya

C

nareul tteonagaji ma

G

Nareul namgyeoduji ma

Am G F

doraseon ne mame balgireul naege dollyeojwo

C G

ganjeolhan neoreul wonhae moksum geon jeonbuya

Am G F

heuteojyeobeorin bit sogeuro nal deryeoga jwo

Am G F

jeosesang kkeutkkaji na na na na na na

Am G F

It’s gonna be you na na na na na na

Am G F

It’s gonna be you na na na na na na

Am Dm G

wo eoeoeo I can‘t let go

C

nal bachyeo neol jikilge

G

boran deusi haebolge

Am G F

nan jigeum i wigireul gihoero sameuryeogo hae

C G

neon nae choegoui seontaek nareul makjin mothae

Am G F

heuteojyeobeorin bit sogeuro nal deryeoga jwo

Am G F

jeosesang kkeutkkaji na na na na na na

Am G F

It’s gonna be you na na na na na na

Am G F

It’s gonna be you na na na na na na

Am Dm G

wo eoeoeo I can‘t let go

Am

Na na na na na na

F

Na na na na na na

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)