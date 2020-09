Chord Gitar dan Lirik Lagu Sejauh Dua Benua Brisia Jodie Ft Arsy Widianto, Meskipun Kau Terhalang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Kolaborasi Brisia Jodie dan Arsy Widianto tak perlu diragukan lagi, termasuk pada lagu berjudul Sejauh Dua Benua.

Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Sejauh Dua Benua, yang dipopulerkan Brisia Jodie feat Arsy Widianto.

[Intro]

F Edim7 Dm Cm

Bb Am G#dim Gm

[Verse 1: Arsy Widianto]

F Edim7 Dm

Kekasih aku 'kan pergi

Cm Bb

Jauh darimu

Am G#dim C

Jauh dari peluk mu

F Edim7 Dm

Tapi ku harus begitu

Cm Cm/B Bb

Tuk masa depan

Am G#dim Gm C

Percayalah padaku

[Chorus: Arsy Widianto]

F Am/E Dm

Meskipun kau terhalang dua samudra

Bb Am Gm C

Hatiku selalu kusimpan untukmu

F Am/E Dm

Meskipun kau sejauh dua benua

Bb Am Gm C

Hatiku selalu hanyalah untukmu

Dm C Am G#dim

Ku akan menjaga setia

Gm C

Asal kau juga begitu

F Edim7 Dm Cm Cm/B

Bb Am G#dim C7

[Verse 2: Brisia Jodie]

D C#dim7 Bm

Kekasih sesungguhnya aku

Am D7 G

Dalam hatiku

F#m Fdim Em A7

Tak pernah ingin jauh

D C#dim7 Bm

Tapi bila memang begitu

Am D7 G

Itu maumu

F#m Fdim Em A7

Kuserahkan padamu