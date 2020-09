Chord Gitar dan Lirik Lagu Sumbang Iwan Fals, Apakah Selamanya Politik itu Kejam 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Sumbang, yang dipopulerkan Iwan Fals.

Intro: Em..

Em

Kuatnya belenggu besi

Em

mengikat kedua kaki

D

Tajamnya ujung belati

D

menghujam diulu hati

C

sanggupkah tak akan lari

Em

walau akhirnya pasti mati...

Em

Dikepala tanpa baja

Em

ditangan tanpa senjata

D

ah itu soal biasa

D Em

yang singgah di depan mata kita

C

Lusuhnya kain bendera

D

dihalaman rumah kita

Am

bukan satu alasan

Em

untuk kita tinggalkan

C

banyaknya persoalan

D

yang datang tak kenal kasihan

G D Em

menyerang dalam gelap

*)

F Em

Memburu kala haru

F Em

dengan cara main kayu

F Em

tinggalkan bekas biru

F Em

lalu pergi tanpa ragu..

F Em

Memburu kala haru

F Em

dengan cara main kayu

F Em

tinggalkan bekas biru

F Em

lalu pergi tanpa ragu..

Em

Setan setan politik

C D Em

kan datang mencekik

Em

walau dimasa paceklik

C D Em

tetap mencekik..

Reff II:

D-C

Apakah selamanya

D

politik itu kejam

Am

apakah selamanya

Em

dia datang tuk menghantam

C

ataukah memang itu

D

yang sudah digariskan

Em

menjilat..menghasut..menindas

F Em

memperkosa hak hak sewajarnya

Musik : D Em..[2x]