Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Jogo Redsox D.P.R, Layangmu Teko Atiku Loro

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tak Jogo, yang dipopulerkan Redsox D.P.R.

(Intro) G Em C G D

G Em C G D

G D

layangmu teko.. atiku loro..

Em C

kowe tak jogo.. ora sedelo..

G D

aku ra nyongko.. kok kowe tego

Em C

mileh wong liyo.. aku nelongso..

(Intro) Am D C D

(Chorus)

G Em

aku wis lilo tenan, aku ora kelangan

C D

tresnoku isih ono, tak jogo nganti tuo..

G Em

dalane wis kongene, aku ora nyalahke

C D

tresnoku dinggo kowe, rabimu ro liyane..

G

aku lilo tenan..

G

ning njobo ono udan

G

tur kok ono srengenge

Em

aku wis njogo tenan

Em

tur kowe sak penake

C

suwe nggonku berjuang

C

nggo urip karo kowe

G

tapi ternyata malah

D G

aku seng tok tinggalke dewe..

G

perih yo perih

Em

loro yo loro

Em

nanging piye meneh

C

uwis takdir sing kuoso..

C

aku wis cobo nrimo

D

nrimo sak kabehe

Am

mugo oleh ganti sing luwih mulyo..

D

sak jane aku wis lilo

C D

ngerti kowe wis bahagio..

(Chorus)

G Em

aku wis lilo tenan, aku ora kelangan

C D

tresnoku isih ono, tak jogo nganti tuo..

G Em

dalane wis kongene, aku ora nyalahke

C D

tresnoku dinggo kowe, rabimu ro liyane..

G Em

aku wis lilo tenan, aku ora kelangan

C D

tresnoku isih ono, tak jogo nganti tuo..

G Em

dalane wis kongene, aku ora nyalahke

C D

tresnoku dinggo kowe, rabimu ro liyane..

G Em C G D

aku lilo tenan..

