Chord Gitar Lagu Tak Bisa Bersama Vidi Aldiano ft Prilly Latuconsina, Sampai Kapan Kita Harus Tahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tak Bisa Bersama, yang dipopulerkan Vidi Aldiano ft Prilly Latuconsina.

[Intro]

C# Fm F# G#

C# Fm F# G#

[Verse 1]

E G#m

Lama sudah

A

Kau dan aku mencoba

B

'tuk tentukan arah

E G#m

Terus menunggu

A B

Salah satu iman kita menyerah

C# Fm F# G#

Haruskah ku terus mencoba

Fm F# G# Fm Bbm

Salahkah keadaan bila terlanjur mencinta

Fm Bbm

Meski kita tak sama

F# G# G

Tak bisa bersama

[Verse 2]

C Em F

Sampai kapan kita harus tahan

G C

Dalam kebingungan

Em F

Dengar kata disekitar kita

G Am

Terus mengatakan

Dm G E

Bahwa kita tak bisa bersama (tak bisa bersama)

[Refrain]

A C#m D E

Harus kah ku terus mencoba

C#m D E

Salahkah keadaan bila

C#m F#m

Terlanjur mencinta

C#m F#m

Meski kita tak sama

D E

Tak bisa, tak bisa bersama

[Interlude]

A C#m D E

C#m D E

[Verse]

G F#m Em F#m

Jalan iman tak sama Kita jelas berbeda

G F#m B C#

Meski Saling cinta (Meski Saling cinta)

[Refrain]

F# Bbm B C#

Haruskah ku terus mencoba

Bbm B C#

Salahkah keadaan bila

Bbm D#m

Terlanjur mencinta

Bbm D#m

Meski kita tak sama

B C#

Tak bisa, bersama

