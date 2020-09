Ditemani Sang Putri Pertama Leticia, Artis Cantik Sheila Marcia Lakukan Pemotretan Maternity

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Seperti diketahui kalau artis cantik Sheila Marcia telah menikah pada Kamis, 20 Februari 2020 lalu, dengan pria bernama Dimas Akira.

Pemberkatannya kala itu dilaksanakan di Gereja GBI ROCK Lembah Pujian, Denpasar.

Kini, Sheila dan Dimas siap menyambut anak pertama mereka.

Sheila mengungkap usia kandungannya memasuki 31 minggu atau hampir 8 bulan.

Setelah membagikan foto-foto maternity di tepi pantai, baru-baru ini Sheila mengunggah foto kehamilan di dalam ruangan.

Ia juga ditemani sang putri pertama, Leticia Charlotte Agraciana Joseph.

Sheila menyebutkan, ia akan melahirkan 10 minggu lagi.

"Hello there baby JZ ..

see you in 10weeks-ish

MamaPapa and kakak