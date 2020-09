Lelah Disebut Benalu di Rumah Raffi Ahmad, Nisya Ahmad Segera Pindah? 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Lelah dituding hanya menjadi benalu pada kakaknya, Raffi Ahmad, Nisya Ahmad segera pindah rumah?

Nisya Ahmad membuktikan bahwa dirinya bukanlah benalu seperti dituduhkan netizen.

Nisya Ahmad juga tak terima suaminya juga dinyinyiri tak punya pekerjaan, sehingga membuat keluarganya harus numpang hidup dengan Raffi Ahmad.

Akhirnya, Nisya Ahmad menunjukkan rumah barunya seperti yang terlihat di vlog Youtube Nisz Naz Channel, Rabu (16/9/2020).

Adik Raffi Ahmad terlihat bangga pamerkan rumah barunya yang dibeli bareng suami, Andika Rosadi.

Rupanya Nisya Ahmad sudah menyerah dan capek disebut sebagai benalu-nya Raffi Ahmad.

Karena seperti diketahui, meski sudah punya suami dan anak, Nisya Ahmad masih numpang di rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Andara.

"Banyak netizen bilang kalau teteh ini benalu," ujar asisten blak-blakan kepada Nisya Ahmad, beberapa hari yang lalu.

"Alias be to the na lu, benalu," timpal Syahnaz Sadiqah ikut menyindir.