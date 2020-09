Biodata Seol In Ah, Sederet Penghargaan dan Daftar Drama Korea yang Diperankan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar drama Korea sudah tidak asing dengan sosok cantik Seol In Ah, yuk simak biodata Seol In Ah dan daftar drama Korea yang diperankan Seol In Ah.

Seol In Ah yang sering dikenal sebagai Seorina merupakan aktris asal Korea Selatan.

Ia dikenal karena perannya sebagai peran pendukung dalam dua serial televisi populer Strong Woman Do Bong-Soon dan School 2017.

Pada saat ini ia merupakan pembawa acara dari program MBC Section TV.

Aktris cantik kelahiran 3 Januari 1996 merupakan pemeran Beautiful Love Wonderful Life.

Selain mengetahui biodata Seol In Ah pemeran Beautiful Love Wonderful Life, simak juga daftar drama Korea yang diperankan Seol In Ah.

Berikut daftar drama Korea yang diperankan Seol In Ah.

Drama Korea

2019 Beautiful Love, Wonderful Life

2019 Special Labor Inspector Jo

2018 Sunny Again Tomorrow

2017 School 2017

2017 Strong Woman Do Bong Soon

2016 Flowers of the Prison

2015 The Producers

Penghargaan

Aktris Luar Biasa ("Beautiful Love, Wonderful Life") - 2019 KBS Drama Awards - 31 Desember 2019

Aktris Baru Terbaik ("Sunny Again Tomorrow") - 2018 KBS Drama Awards - 31 Desember 2018

Demikian, biodata Seol In Ah dan daftar drama Korea yang diperankan Seol In Ah. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)