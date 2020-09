Chord Gitar dan Lirik Lagu Kala Cinta Menggoda NOAH, Maka Izinkanlah Aku Mencintaimu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Kala Cinta Menggoda adalah lagu mendingan Chrisye, yang kembali diaransemen ulang dan menjadi single terbaru NOAH. Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kala Cinta Menggoda, yang dipopulerkan NOAH.

Intro : C Em Am -G/B

Am G Dm

Am G

Sejak jumpa kita pertama

Dm

Ku langsung jatuh cinta

Am G Dm

Walau ku tahu kau ada pemiliknya



G

Tapi ku tak dapat membohongi

F Dm

Hati nurani ku tak dapat menghindari

G G-C

Gejolak cinta ini

Reff :

-Am F C G C -Em

Maka izinkanlah aku mencintaimu

F C G Dm -Em

Atau bolehkanlah ku sekedar sayang padamu

F C G Am -G

Izinkanlah aku mencintaimu

F C G Dm -Em

Atau bolehkanlah ku sekedar sayang padamu

Int. Am G Dm F

hu..uu...



Am G

Memang serba salah rasanya

Dm

Tertusuk panah cinta

Am G Dm

Apalagi ku juga ada pemiliknya



G F

Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani

Dm G

Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini



Musik : Am -G/B C -G/B C -Am G



-Em Dm -Em F -G

huu, hati nan lara yang dirundung asmara

Am -C

Hilanglah selera

G

Hilanglah segala rasa



Reff :

-Em F C G C -Em

Hoo izinkanlah aku mencintaimu

F C G Dm -Em

Atau bolehkanlah ku sekedar sayang padamu

F C G Am -G

Maafkan jika ku mencintaimu

F C G Dm -Em

Lalu biarkan ku mengharap kau sayang padaku



F C G C -Em

Izinkanlah aku mencintaimu

F C G Dm -Em

Bolehkanlah ku sekedar sayang padamu

F C G Am -G

(aaa aaa) Mencintaimu hu

F C G Dm -Em F

uu.. (aaa.. aaa.. aaa..)

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)