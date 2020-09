Chord Gitar dan Lirik Lagu Lanjut Atau Terus Judika, Coba Tanyakan Lagi Pada Hatimu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Lanjut Atau Terus, yang dipopulerkan Judika.

[Intro] C Am F Em Dm G

C G Am

Aku.. sedang bertanya-tanya..

Dm A G

Tentang.. perasaan kita..

Em A

Benarkah kita saling mencinta..

Dm G G7

Atau hanya pernah saling cinta..

C G Am

Bukankah kamu juga merasa..

Dm A

Dingin mulai menjalari

G

Percakapan kita..

Em A

Pertanyaan kamu sedang apa ?

Dm

Terkesan hanya sebuah

G

Formalitas saja..

[Chorus]

C G Am

Coba tanyakan lagi pada hatimu..

Dm F G

Apakah sebaiknya kita putus atau terus

C G Am

Kita sedang mempertahankan hubungan..

F Em

Atau hanya sekedar..

Dm G C Dm G

Menunda perpisahan..

C G Am

Bukankah kamu juga merasa..

Dm A

Dingin mulai menjalari

G

Percakapan kita..

Em A

Pertanyaan kamu sedang apa ?

Dm

Terkesan hanya sebuah

G

Formalitas saja..

[Chorus]

C G Am

Coba tanyakan lagi pada hatimu..

Dm F G

Apakah sebaiknya kita putus atau terus

C G Am

Kita sedang mempertahankan hubungan..

F Em

Atau hanya sekedar..

Dm G F Em F Am G

Menunda perpisahan.. woo ooo

-Em F Em

Bila kamu tanya..

E Am

Aku maunya apa..

-Em F G

Aku mau.. kita trus bersama..

[Chorus]

C G Am

Coba tanyakan lagi pada hatimu..

[Intro] Dm G

[Chorus] [Overtone]

-G# C# G# A#m

Kita sedang mempertahankan hubungan..

F# Fm F A#m

Atau hanya sekedar.. oh woo wo..

F# Fm D#m G# C# -G# C#

Hanya sekedar.. menunda perpisahan..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)